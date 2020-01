Facebook

Die Disco-Popband Alcazar hat ihren Welthit "Crying at the Discoteque" im Gepäck © Alcazar

Beim Tuntenball kann man heuer mit zwei Top-Liveacts aufwarten, das unausgesprochene Motto dabei lautet: „Crying at the Tuntenball“. Die Disco-Popband Alcazar aus Schweden spielt nämlich am 15. Februar im Grazer Congress auf und hat auch ihren Welthit „Crying at the Discoteque“ mit im Gepäck.