Der Reigen der Matura- und anderer Bälle geht weiter. Auch an diesem Wochenende ging es in der Steiermark rund - hier finden Sie die schönsten Bilder.

Rauschende Ballnächte - hier die HAK Judenburg © Thomas Mlakar

Es war wieder ein Wochenausklang der "tänzerischen Art", in der Steiermark gaben sich die Ballgäste die Ehre. Vom BORG Bad Aussee mit dem Motto "Mit Schokolade zur Zielgerade" über "MoonwHAlK- Legends never die" von der HAK Judenburg bis hin zur HAK Mürzzuschlag mit ihrem Motto "X-HAKtor: das Unfassbare - Ist unser Abschluss wahr oder frei erfunden?" und der HAK Hartberg mit der Devise Motto "Life is a way - Mit Stil zum Ziel" gab es eine rauschende Tanznacht neben der anderen.