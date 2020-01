Facebook

Alles Glück! Alles Walzer! Die Eröffnungs-TänzerInnen mit dem Choreografentrio © ballguide/Stefan Pajman

Nur noch eine Woche bis zur 22. Grazer Opernredoute! Am 25. Jänner heißt es in der Grazer Oper "Alles Glück! Alles Walzer!". Glückliche Gesichter gab es schon am Samstag davor: Ehe die 50 Tanzpaare ins große Probenwochenende starteten, kam nämlich der ersehnte große Prinzessinnenmoment. Designerin Eva Poleschinski und Klaus Weikhard, der „Haus- und Hof-Funkler und Strahler“ der Redoute (Zitat Bernd Pürcher) überreichten die Krönchen an die Damen, für die Herren gab es wieder Manschettenknöpfe.