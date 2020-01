Heiß her gehts es kommenden Samstag in der Seifenfabrik: Dort wird der Ball der Grazer Feuerwehren gefeiert - mit Star-Gästen Boris Bukowski und Kerstin Ott, die aktuell die Schlager-Hitparade anführt.

Im Sommer 2019 "coverten" zwei Grazer Feuerwehrleute einen Kerstin Ott-Hit © Berufsfeuerwehr

Der Ball der Grazer Feuerwehren am 18. Jänner wird zum Schlagerfest. Neben der Austropop-Ikone Boris Bukowski fegt kurz vor Mitternacht Kerstin Ott durch die Seifenfabrik. Die Deutsche führt mit ihrem neuen Album "Ich muss dir was sagen" die Schlagercharts in Deutschland an - noch vor den Superstars wie Helene Fischer, Roland Kaiser & Co. Auch in den Single-Charts liegt sie mit "Wegen Dir" vorne.