Kleine Zeitung +

Steirerball in Wien In dieser Nacht trägt die Hofburg Steirer-Tracht

Die Steirer in Wien baten am Freitag in der Stadt des Walzers zum zehnten Steirerball in die Hofburg. 3500 Gäste ließen so manche Lederne krachen und die Dirndln fröhlich im Polkatakt rotieren.