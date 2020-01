Facebook

Das offene Volkstanzen beim Bezirksbauernball hat lange Tradition und ist sehr beliebt © Raphael Ofner

Die Mitglieder der Landjugend im Bezirk Voitsberg sind bereits fleißig am Proben. Denn am kommenden Samstag, dem 18. Jänner, werden Mitglieder aus allen Ortsgruppen beim Bezirksbauernball im Volksheim und in der Sporthalle in Köflach wieder für eine schwungvolle Polonaise sorgen. Und gewissermaßen ist der Eröffnungstanz beim Bezirksbauernball auch eine kleine Generalprobe. „Denn die Landjugend aus dem Bezirk wird mit dieser Polonaise auch die Eröffnung beim Bauernbundball in der Grazer Stadthalle bestreiten“, sagt Werner Preßler, Obmann des Bezirksbauernbundes und der Landwirtschaftskammer Voitsberg. Einlass ist am kommenden Samstag um 19 Uhr, die Polonaise beginnt um 20 Uhr.