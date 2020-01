Facebook

Am 106. Suppenball wird wieder musiziert und getanzt © Karl Mayer

Am 23. Jänner 1910 wurde der erste Suppenball in Graden gefeiert. Die weiten Wege von ihrem Heim in die Schule durch Eis und Schnee im Winter hatte zur Folge, dass die meisten Kinder zu Mittag nicht nach Hause gehen konnten, um ein warmes Essen zu sich zu nehmen. Aus diesem Grund wurde damals der Suppenball initiiert, bei dem Spenden gesammelt wurden, um die frierenden Kinder in der Schule mit einer warmen Suppe verköstigen zu können.