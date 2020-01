Kleine Zeitung +

Köflach Generalprobe für den Steirerball im Schloss Piber

Am Montag, dem 6. Jänner, lädt der "Verein der Steirer in Wien" um 11 Uhr zur öffentlichen Generalprobe der Eröffnungspolonaise in die Weststeiermark. Der eigentliche Ball geht dann am Freitag, dem 10. Jänner, in der Wiener Hofburg über die Bühne.