Die Saison ist voll im Schwung: Ganze sieben Maturabälle wurden am Wochenende in der ganzen Steiermark gefeiert.

Ein Spagat als Einlage beim Maturaball der HLW Sozialmanagement Graz - gefeiert wurde in Gleisdorf © Chris Hütter

Gleich sieben Maturabälle gingen am Wochenende in der Steiermark über die Bühne. Gefeiert haben dei Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik Liezen, das BG/BRG und Borg Hartberg, das BORG Feldbach, das BHAK Eisenerz, die HLW für Sozialmanagement Graz, das BORG Murau und die HTBLA Kaindorf. Hier finden Sie die schönsten Fotos der Bälle zum Durchklicken!

LW Sozialmangement Graz

Unter dem Motto "Final Chapter- Heute schreiben wir unser eigenes Märchen" feierte die HLW Sozialmanagement Graz am Samstag ihren Maturaball. Im Forum Kloster Gleisdorf wurde bis in die frühen Morgenstunden dass Tanzbein geschwungen.

Märchenhafter Ball in Gleisdorf: Maturaball der HLW Sozialmanagement

Gymnasium Hartberg

In der Hartberghalle veranstalteten die Schüler des Gymnasiums Hartberg ihren Maturaball. Unter dem Motto "Borg Finals - Gemeinsam zum letzten Auftritt" wurde ausgelassen gefeiert.

Gymnasium Hartberg: Ballnacht in Hartberghalle

HTBLA Kaindorf

Mit dem umgewandelten Motto eines bekannten TV-Senders traten die Techniker der 5AHMBA und der 5BHIF der HTBLA Kaindorf auf Bühne und Tanzfläche der Ottersbachhalle. Unter "We Love To Engineer You" zündeten die Maschinenbauer, Automatisierungstechniker und Informatiker ein Ballfeuerwerk.

HTBLA Kaindorf: Ein Maturaball wie eine TV-Show

Polonaise der HTBLA Kaindorf +

BORG Murau

DIe BORG-Schüler luden in Murau zum "letzten Touchdown": 47 Schülerinnen und Schüler feierten eine berauschende Ballnacht.

Maturaball in Murau: BORG-Schüler luden zum "letzten Touchdown"

BORG Feldbach

Unter dem Motto "LamBORGhini - Von 0 auf 100 in vier Jahren" ging der 37. Maturaball des BORG Feldbach über die Bühne. Bis in die Morgenstunden wurde in der Arena Feldbach gefeiert.

Von 0 auf 100: 37. Maturaball des BORG Feldbach

HAK Eisenerz

Profischummler auf dem Weg zu Weltenbummlern: Im Innerberger Gewerkschaftshaus in Eisenerz entführten die Maturantinnen und Maturanten der HAK Eisenerz zu einer Reise "rund um die Welt".

Maturaball HAK Eisenerz: Profischummler auf dem Weg zu Weltenbummlern

Bafep Liezen

Im ausverkauften Kulturhaus Liezen wurde unter Tarnnetzen und Bundesheer-Silhouetten ausgiebigst gefeiert. Die Bafep-Maturanten glänzten durch eine ausgeklügelte Organisation und besondere Einlagen wie der Wahl zum "Tanzpaar des Abends" oder Ratespiele für die 800 anwesenden Gäste.