Kleine Zeitung +

Graz/Lannach Dreihackengasse Graz startete die Maturaball-Saison

Die Maturaball-Saison wurde eröffnet. Und zwar am Samstag, 28. September, mit dem Motto des BG/BRG/MG Dreihackengasse "MaDURa - auf a-Moll hört die Schul' auf", was ein wohl naheliegendes Motto für ein Musikgymnasium ist. Gefeiert wurde übrigens in der Steinhalle Lannach in der Weststeiermark.