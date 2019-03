RTL-Star Motsi Mabuse castet "Rookies" für Grazer Schlossbergball

Die „Let’s Dance“-Jurorin sucht Tänzerinnen und Tänzer für den Grazer Schloßbergball. Das Casting findet am 31. März im Schloßbergrestaurant statt.

Motsi Mabuse ist Teil der "Let's Dance"- Jury - mit Jorge Gonzalez und Joachim Llambi © TVNOW / Guido Engels

Auf RTL sucht sie derzeit - parallel zu den ORF-"Dancing Stars" - bei „Let’s Dance“ den besten Promi-Tänzer. Nach Graz kommt Motsi Mabuse am 31. März ebenfalls in Wertungs-Mission: Auf Einladung von Patricia Stieder-Zebedin, Chefin der Tanzschule Schweighofer, sitzt die deutsche Profitänzerin und Wertungsrichterin in der Jury für die „Society Rookies“ (früher: Eröffnungskomitee) beim Schloßbergball. "Ich habe Sie eingeladen, da Sie für mich das perfekte, hochkompetente Mitglied unserer Jury darstellt", sagt Stieder-Zebedin.

