Auf Ball-Bühne Patriz Pichlhöfer machte vor 16.000 Besuchern einen Heiratsantrag

Patriz Pichlhöfer, Gesundheitskoordinator von Vorau, machte beim diesjährigen Bauernbundball in Graz am vergangenem Freitag seiner Freundin Sonja Romirer-Maierhofer auf der Bühne einen Heiratsantrag.

Auf der Bühne machte Patritz Pichlhöfer seiner Sonja Romirer-Maierhofer einen Heiratsantrag © Pichlhöfer

"Ich hatte noch nie so viel Herzklopfen, wie in dem Moment, als Sonja neben mir auf der Bühne stand", erzählt Patriz Pichlhöfer, Gesundheitskoordinator von Vorau. Beim Bauernbundball am vergangenem Freitag in der Grazer Stadthalle machte er seiner Freundin Sonja Romirer-Maierhofer einen Heiratsantrag.

