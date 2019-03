Facebook

Gastgeber und Ehrengäste nehmen vor dem ersten Walzer Aufstellung © Bundesheer/Leitner

Der Samstag vor dem Faschingsdienstag gehört dem Offizierskorps der Garnison Graz! Das ist kein Befehl, sondern langjährige Tradition im steirischen Ballkalender. Und so luden die Offiziere am Samstag zu ihrem 62. "Großen Gesellschaftsabend". Gekommen sind an die 1000 Gäste, darunter hochrangige Vertreter aus Militär, Wirtschaft Gesellschaft und - im Vergleich zu den Vorjahren nicht so hochkarätig- der Politik.

