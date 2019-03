Kleine Zeitung +

Goldenes Ehrenzeichen erhalten Gabalier nach Ballauftritt: "Noch nie so viele positive Reaktionen"

Bürgermeister Siegfried Nagl verlieh am Bauernbundall das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Graz an Superstar Andreas Gabalier. Das hatte im Vorfeld für Kritik gesorgt. Gabalier selbst zeigte sich am Tag danach noch mehr als angetan.