Nach dem Wirbel um die Ehrung für Andreas Gabalier ist es heute Freitag so weit: Rund um seinen Auftritt bekommt er das Ehrenzeichen der Stadt Graz verliehen. Mit 16.000 Menschen in der ausverkauften Grazer Stadthalle wollen auch Bundes- und Vizekanzler mitfeiern.

70. Bauerbundball in Graz

Andreas Gabalier bei seinem letzten Bauernbundball-Auftritt vor vier Jahren © Jürgen Fuchs

Im Vorfeld hatte die Ankündigung bereits für Wirbel gesorgt, rund um den Auftritt am Bauernbundball ist es aber nun so weit: Bürgermeister Siegfried Nagl wird heute Andreas Gabalier das Ehrenzeichen der Stadt Graz überreichen. Trotz Gegenstimmen im Gemeinderat und Protest des Künstlers Manfred Willmann steht der Grazer Stadtchef zur Ehrung: „Er füllt Stadien im deutschsprachigen Raum und trägt die Schönheit und Lebensqualität von Graz in die Welt hinaus“, betonte er. Auch wenn der Ehrung Bundes- und Vizekanzler sowie Landeshauptmann beiwohnen dürften: Die Übergabe erfolgt streng protokollarisch durch den Bürgermeister.

