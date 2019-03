Facebook

Als Außenminister war Sebastian Kurz 2017 am steirischen Bauernbundball - er zog mit der damals amtierenden Weinkönigin Johanna als Ehrengast ein © Jürgen Fuchs

"Ja, die Bundesregierung ist am Ball fast beschlussfähig“, grinst Bauernbund-Direktor Franz Tonner: Neben den Ministern Elisabeth Köstinger, Juliane Bogner-Strauß, Mario Kunasek und Staatssekretärin Karoline Edtstadler haben sich sowohl Bundeskanzler Sebastian Kurz (2017 schon als Außenminister dabei) als auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache angesagt.

Eine doppelte Premiere: Denn ein amtierender Kanzler hat überhaupt noch nie einen steirischen Ball beehrt, „zumindest nicht in den letzten 50 Jahren“, sagt Tonner, der morgen in der Grazer Stadthalle zum - ausverkauften! - 70. Jubiläum des Mega-Balls lädt. Dass sich die Staatsspitzen gemeinsam auf einem Ball blicken lassen, kommt sonst nur am Wiener Opernball vor.

Landjugend probt für Bauernbundball: Bei der Polonaise fliegen die Schuhe +

An Ablenkungen vom Politgeschäft wird es nicht fehlen: Topstars wie Andreas Gabalier, Melissa Naschenweng, Marc Pircher und die Draufgänger treten auf. Die Polonaisen gestalten Claudia Eichler („Es wird peppig, pfiffig, steirisch, jugendlich“) und Willi Gabalier.

Der Bauernbundball-Marsch heißt "Sauguat" +

