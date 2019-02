Als Vorsitzender des Vereins RosaLila PantherInnen führt Joe Niedermayer weiter, was Hans Peter Weingand und Kurt Zernig 1990 begründeten - den Grazer Tuntenball, der heute Samstag im Grazer Congress sein 30. Jubiläum feiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Joe Niedermayer (rechts; mit den Ball-Gründern Kurt Zernig und Hans Peter Weingand) lädt heute im Congress zum – längst ausverkauften! – Tuntenball © RLP

Noch ist nichts annähernd fertig, aber die Zeichen stehen im Grazer Congress eindeutig auf Tuntenball – ein pinkes Einhorn, ein zotteliger Gorilla, ein riesiger Vogel-Käfig, eine Bar in Rosarot – bis zu 200 Freiwillige helfen an den Tagen vor der und heute in der Ballnacht mit.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.