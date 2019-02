Facebook

Die Tanzpaare sind in der Tanzschule Glauninger in Leoben schon seit Wochen eifrig am Üben © Martin Jelicic

Alles Walzer“ heißt es wieder am 28. Februar, wenn der 63. Wiener Opernball in der Staatsoper über die Bühne geht. Seit mehr als 40 Jahren schickt die Leobener Tanzschule Glauninger mehrere Tanzpaare zum wohl imposantesten Ball der Welt. „Die Tanzpaare müssen nicht extra in Wien vortanzen, denn unsere Tanzschule genießt größtes Vertrauen bei den Veranstaltern“, so Dieter Glauninger, der die Debütanten auf dem Weg zum „Eintritt in die Gesellschaft“ führt.