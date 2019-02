Der Reigen der Matura- und anderer Bälle geht weiter. Auch an diesem Wochenende ging es in der Steiermark rund - hier finden Sie die schönsten Bilder.

© Thomas Mlakar

Schön langsam geht sie ins Finale, die Maturaball-Saison. An diesem Wochenende legte die Fachschule Silberberg bei ihrem Abschlussball die Reifeprüfung auf dem Tanzparkett ab

Das waren allerdings nicht die einzigen Feste, bei denen die Steirer an diesem Wochenende auftanzten. In Judenburg ging der traditionelle Fliegerball, in Fürstenfeld der große Pfadfinderball über die Bühne. Zudem gab es mehrere Bälle rund um Graz.

Nicht zu vergessen ein ganz besonderer Ball: der Oberlandlerball im Grazer Congress.

Die schönsten Bilder von diesem Ballwochenende finden Sie hier:

Ball der Grazer Oberlandler

Die Grazer Oberlandler begrüßten Samstagnacht im Grazer Congress neben vielen anderen Gästen auch sie: Stefanie Hertel, die am Vorabend noch den Semperobernball in Dresden besucht hatte.

Streifzug durch den Oberlandlerball

Graz: Ball der Oberlandler

Pfadfinderball in Fürstenfeld

Große Tradition und Strahlkraft über die Region hinaus hat der Fürstenfelder Pfadfinderball. Neben einer aufwendigen selbst choreographierten Polonaise, gab es weitere spannende Höhepunkte. Eine ACDC-Revival-Band, eine aufwendige und einzigartige Dekoration und zahlreiche Besucher machten den Abend zu einer magischen Ballnacht. Sogar ein Einhorn wurde gesichtet!

Eine magische Nacht: Pfadfinderball in Fürstenfeld

Maturaball der Fachschule Silberberg

Über Wein- und Obstanbau kann man den Maturanten der Fachschule Silberberg nicht mehr viel Neues erzählen. Über das Feiern aber auch nicht, wie die Bilder vom Maturaball zeigen. "4 Jahre Zirkus" sind für die jungen Fachkräfte bald vorbei.

Maturaball FS Silberberg: Die Maturanten der FS Silberberg luden zum Ball

Partynacht in Graz

Das Semesterende muss gefeiert werden: Schon in der Nacht von Freitag auf Samstag ging es deshalb heiß her im Grazer Uni-Viertel: Vorklinik, Kottulinsky, Monkeys und Mordial lieferten die Dance Floors. Klickt euch durch die heiße Partynacht!

Studentenfest: Vorklinikparty

Fliegerball in Judenburg

Der gesellschaftliche Höhepunkt der Region hat auch einen hohen sozialen Wert. In 13 Jahren wurden bereits 360.000 Euro an Spenden eingespielt. Auch am Samstag organisierten die Veranstalter der Garnison Zeltweg wieder ein tolles Spektakel in Judenburg.

Fliegerball Judenburg: Da flogen auch die Tanzbeine

Feuerwehrball in Hirschegg

365 Tage im Jahr ist die Feuerwehr Hirschegg für die Bevölkerung da. Am Samstag wurde gemeinsam gefeiert - bis in die frühen Morgenstunden.

Hirschegg-Pack: Beste Stimmung beim Ball der Feuerwehr Hirschegg

Kirchbacher Ballnacht

Gleich mehrere Vereine aus dem Raum Kirchbach haben sich "auf ein Packl gehaut", um eine rauschende Ballnacht zu organisieren. Heuer bereits zum dritten Mal.

Kirchbach: Schwungvolle Ballnacht mit Mitternachtshow

Bärnbacher Feuerwehrball

Der Ball der Bärnbacher Feuerwehr wurde diesmal von Dudelsackklängen der "Styrian Panther Pipe Band" eröffnet.

Bärnbach: Dudelsackklänge beim Ball der Feuerwehr

Feuerwehrball Mureck

Ein weiterer Feuerwehrball mit großer Tradition: Seit den 50er-Jahren feiert die Feuerwehr Mureck mit der Bevölkerung eine rauschende Ballnacht. Die Bilder aus dem Kulturzentrum finden Sie hier.

Traditionsball: Feuerwehrball in Mureck