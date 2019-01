Facebook

Matthias Reim sorgte für Stimmung © Conny Pail

Zum Reigen der Bälle, die in dieser Samstagnacht in Graz über die Bühne gingen - von der Opern- bis zur Volkshausredoute -, gehörte auch der Ball der Grazer Feuerwehren in der Seifenfabrik. Und mehr als 1000 Besucher, darunter auch Ehrengäste aus Wirtschaft und Politik, feierten bis in den Morgen.

Zu den musikalischen Stargästen gehörten in der Seifenfabrik die Schlagersängerin Hannah und ihr Kollege Matthias Reim.

Feiern mit Matthias Reim: Das war der Grazer Feuerwehrball An diesem 26. Jänner 2019 ging auch der Ball der Grazer Feuerwehren über die Bühne. Conny Pail Zu den Stargästen zählte nicht nur Sänger Matthias Reim, der... Conny Pail ... für Stimmung sorgte. Sondern auch... Conny Pail ... Kollegin und Schlagersängerin Hannah. Conny Pail Sie wurde auch vom Chef der Feuerwehr, Branddirektor Klaus Baumgartner, und Stadtrat Kurt Hohensinner begrüßt. Conny Pail Sie eröffneten den Ball: die jungen Tänzer von YOUniverse S.Q.D. Conny Pail 1/6

Im Jahr 1990 landete Reim mit "Verdammt, ich lieb dich" einen Riesenhit. Dass er bis heute nichts von seiner Bühnenpräsenz verloren hat, davon können seit gestern auch mehr als 1000 Ballbesucher ein Lied singen.