Vor-Freude auf die Grazer Opernredoute © Jürgen Fuchs

10.000 Blüten, 800 Quadratmeter Tanzfläche, 650 Tischplätze, 45 Logen, 1000 Flaschen Champagner, 700 Flaschen Prosecco und 4000 Flaschen Wein, 1500 Paar Würstel und 330 Künstlerinnen und Künstler, die am Ball unterhalten: Die Grazer Opernredoute ist der aufwendigste Ball des Jahres im Land, das zeigen nicht nur die Zahlen rund um den Ball auf eindrucksvolle Weise, sondern auch die Bilder aus dem Ballsaal.

Es wird wunderschön!: Letzte Proben für die Grazer Opernredoute

Und diese Bilder liefern wir Ihnen heute live frei Haus ins Wohnzimmer: Um 19.30 Uhr steigt das Moderatorenduo Alice Samec und Ernst Sittinger direkt im Opernhaus ein und holt die interessantesten Ballgäste vor die Kamera (angesagt haben sich etwa die Schauspielerinnen Sonja Kirchberger und Marion Mitterhammer, Fußball-Nationaltrainer Franco Foda, Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Emese Hunyady, Ex-Außenministerin Benita Ferrero-Waldner und VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch - noch mehr Namen finden Sie hier!).

Das Eröffnungskomitee probt für die Redoute +

Dazu gibt es einen Blick auf die schönsten und auffälligsten Roben. Er folgen die glanzvollen Bilder der Eröffnung – mit dem Philharmonischen Orchester, Solisten plus Chor der Oper, Ballettschülerinnen und Opernballett und dem Eröffnungskomitee (ein Paar stellen wir heute als Steirer des Tages vor!) sowie Conférencier Christoph Wagner-Trenkwitz. Als Zugabe gibt es Livebilder der Mitternachtseinlage, für die sich das Opern-Ensemble in Frank ’n’ Furter, Modern Talking und die Spice Girls verwandelt.

Was die Moderatorin heuer trägt +

Wer trägt was?

Die Frage „Wer trägt was?“ können wir für die Opernredoute schon teilweise beantworten. Gastgeberin Nora Schmid kommt wieder in ardea luh, wie auch Kleine.TV-Moderatorin Alice Samec, Designerin Eva Poleschinski trägt natürlich ein eigenes Kleid – wie auch Miss-Styria-Lady Kerstin Zacharias. Und „ihre“ Miss Styria Justine Bullner trägt La Hong – ist sie doch gemeinsam mit der Eisschnelllauf-Olympiasiegerin von 1994, Emese Hunyady, heuer Kulturbotschafterin von Monika Wogrollys „Living Culture“. Und Trägerin des „Kleids der Kulturen“ – ein von La Hong umgeschneidertes altes Kleid Wogrollys, das schon – immer ganz anders – Beatrix Karl, Aglaia Szyszkowitz, Pauline Riesel-Soumaré, Kira Grünberg und Vera Russwurm getragen haben. Inzwischen blieb übrigens nur mehr ein Teil des Ärmels. Für Hunyady, die das Brücken bauen und Kulturen verbinden als eine „Herzensache“ bezeichnet, hat La Hong das Kleid diesmal übrigens ganz besonders bequem geschneidert. „Darin kannst du sogar Sport treiben“, so der Designer zur Trägerin.

Die Living Culture-Botschafterinnen Justine Bullner (links) und Emese Hunyady (r.) mit La Hong und Monika Wogrolly im Casino Graz Foto © Richard Großschädl

Freudentänze über das Opernparkett

"Ich möchte für diese Nacht nichts ausschließen. Der eine oder andere Tanz könnte sich ausgehen. Obwohl mein Knie schmerzt“, lacht Christoph Wagner-Trenkwitz. Der Conférencier der 21. Grazer Opernredoute freut sich hörbar auf den steirischen Prachtball. Damit ist er freilich nicht alleine: Intendantin Nora Schmid ging für das Künstlerfest vorab unter die Balletttänzer. Organisator Bernd Pürcher wiederum darf sich auf ein persönliches Jubiläum freuen: Diese Opernredoute am Samstag wird nämlich seine 20. sein.

Letzte und erste Male

Etwas Wehmut ist im Spiel, weil Diana Ungureanu als Leiterin der Ballettschule das letzte Mal die jungen Talente zur Eröffnung aufs Parkett schicken wird. Großer Applaus ist ihr sicher – und wohl auch der neuen Ballettdirektorin Beate Vollack. Sie wird zu Mitternacht in „anderer“ Rolle auftreten.

Der Ablauf So läuft die 21. Ausgabe der Grazer Opernredoute ab: 18.30 Uhr Einlass: Organisator Bernd Pürcher, Intendantin Nora Schmid und Geschäftsführer Wolfgang Hülbig begrüßen die Gäste 19.30 Uhr Einstieg Kleine.TV: Das Moderatorenduo Alice Samec und Ernst Sittinger meldet sich aus dem Opernhaus. 20.30 Uhr Schaulaufen auf der Stiege: Rummel und Blitzlichtgewitter nehmen sukzessive zu. 21 Uhr Eröffnung: Das Grazer Philharmonische Orchester und der Chor legen los. 21.25 Uhr Ballettschüler: Großer Auftritt zu Verdi-Klängen für den Grazer Ballettnachwuchs. 21.45 Uhr Polonaise: Nach dem Ballettensemble ("Schwanensee") schweben die Jungdamen und -Herren herein. 21.55 Uhr Begrüßung: Der neue Conferencier Christoph Wagner-Trenkwitz begrüßt im Ballsaal das Publikum. 22 Uhr Alles Walzer: Jetzt wird die Tanzfläche gestürmt. 0 Uhr: Mitternachts-Highlight: Tänzer des Balletts, Sänger und Musiker entführen auf eine musikalisch und optisch abwechslungsreiche Zeitreise. Bei Klassikern aus "Rocky Horror Show", von Queen oder Modern Talking kommt garantiert Freude auf. 0.15 Uhr Publikumsquadrille: Die beliebte Quadrille ist nach der Show, die zweite um 2.30 Uhr. 5 Uhr Finale: Die Oper schließt ihre Tore - wer nicht nachhause will, landet zumeist im Operncafé oder bei einer Eierspeise im Theatercafé.

21. Opernredoute: Proben für die Mitternachtsshow der Opernredoute Die Show trägt die Handschrift von Dramaturgin Marlene Hahn und Ballettdirektorin Beate Vollack. OPERNREDOUTE/Kanizaj Ob mit "Nora" die Intendantin gemeint ist? OPERNREDOUTE/Kanizaj Ja, Makava ist ein Sponsor des Prachtballs OPERNREDOUTE/Kanizaj Mehr Fotos von der Probe ... OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj OPERNREDOUTE/Kanizaj 1/33

Fotoserie: Opernredoute-Probe der Ballettschülerinnen Die Ballettschule der Oper Graz probt schon intensiv für die Opernredoute (26. Jänner). ballguide/Stefan Pajman Nach einer Choreografie von Leiterin Diana Ungureanu wird heuer zu einem Auszug aus Verdis „Die vier Jahreszeiten“ (aus der Oper „Die sizilianische Vesper“) getanzt ... ballguide/Stefan Pajman ... das heurige Ballmotto „Freude“ war dem Ballettnachwuchs anzusehen. ballguide/Stefan Pajman Mehr dazu - inkl. Video - lesen Sie hier! ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman ballguide/Stefan Pajman 1/37

Fotoserie: Erste Eindrücke der Ballett-Einlage für die Opernredoute „Freude“ ist das Motto der diesjährigen Grazer Opernredoute am 26. Jänner 2019. Simon Möstl ONLOPH Für die Eröffnung hat die neue Ballettdirektorin der Grazer Oper, Beate Vollack (im Foto in der Mitte), den Walzer aus dem ersten Akt von Tschaikowskis „Schwanensee“ ausgesucht. Simon Möstl ONLOPH Bei einer Probe gab ihr Ballettensemble gestern einen ersten Einblick. Simon Möstl ONLOPH Hier ein paar Fotos von der Walzerprobe im Ballettsaal der Grazer Oper. Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH Simon Möstl ONLOPH 1/21

Fotoserie: Diese Paare eröffnen die 21. Grazer Opernredoute Sie proben schon seit Wochen intensiv für den großen Moment: 48 Paare werden am 26. Jänner 2019 den steirischen Prachtball mit einer Polonaise eröffnen. Das sind die Paare: ballguide/Stefan Pajman Carmen Schlager (21) und David Fröhlich (24), beide in Heiligenkreuz/Waasen daheim ballguide/Richard Großschädl Viktoria Tödling aus Graz und Maximilian Kontra (beide 23 Jahre alt) aus Ligist ballguide/Richard Großschädl Natascha Prasser (19 Jahre alt) und Jakob Pichler (20 Jahre alt) leben beide in Graz ballguide/Richard Großschädl Helena Hierzer (18) aus Hart bei Graz tanzt mit Ralph Stöckl (24) aus Graz ballguide/Richard Großschädl Kerstin Krobath (23) und Michael Pucher (21) aus Graz ballguide/Richard Großschädl Victoria Jausner (20) aus Fernitz-Mellach und Augustin Knaus (21) aus Kainbach ballguide/Richard Großschädl Selina Guerentz (21) aus Graz und Gregor Totz (22) aus Neuseiersberg ballguide/Richard Großschädl Karina Doppelhofer (28) aus Aflenz und Markus Faymann (25) aus Graz ballguide/Richard Großschädl Anna Kappelsberger und Noah Rostek (beide 16 Jahre alt) aus Raaba-Grambach ballguide/Richard Großschädl Kerstin Klampfer (26 Jahre alt) und Andreas Koller (20) stammen beide aus Graz ballguide/Richard Großschädl Sophie Joch (19) aus Graz und Vinzent Bydlinski (19) aus Gratwein ballguide/Richard Großschädl Selina Ovcak (21) aus Hausmannstätten und Hans-Peter Schlegl (22) aus Haselsdorf ballguide/Richard Großschädl Katharina Greiner (22) aus Judenburg und Bernd Nöhrer (26) aus Kindberg ballguide/Richard Großschädl Katharina Grabner (20) aus St. Ruprecht/Raab und Markus Watko (21), Gratwein-Straßengel ballguide/Richard Großschädl Aus Graz: Das Tanzpaar Magda Zatsch (23 Jahre alt) und Paul Schadler (26) ballguide/Richard Großschädl Judith Eichler (21) aus Spielberg und Florian Bauer (25) aus Obdach ballguide/Richard Großschädl Aus Klosterneuburg tanzen Clara Liboa Daphne Ottenfels (16) und Franz Ferdinand Anders (18) an ballguide/Richard Großschädl Monika Miklavcic und Alexander Orsolits sind beide 26 Jahre alt und kommen aus Knittelfeld ballguide/Richard Großschädl Ines Hinterlassnig (25) und Hannes Gruber (26) sind beide in Judenburg daheim ballguide/Richard Großschädl Rebekka Freiding aus Stainz und Christian Pratl (beide 20 Jahre alt) aus Graz ballguide/Richard Großschädl Aus Graz: Anja Zotter (18 Jahre alt) und Tanzpartner Jonas Fuchs (19 Jahre alt) ballguide/Richard Großschädl Nina Themel (17 Jahre alt) und Sebastian Haring (19) kommen beide aus Graz ballguide/Richard Großschädl Clara Kurzmann und Lukas Resch, beide 18 Jahre alt, tanzen aus St. Stefan im Rosental an ballguide/Richard Großschädl Dana Felderer (18) aus Kindberg tanzt mit Moritz Becker (17) aus Kapfenberg ballguide/Richard Großschädl Ronja (20) und Jonathan (18) Krobatschek sind beide in der Landeshauptstadt zuhause ballguide/Richard Großschädl Ina-Maria Haberz (18) aus Langenwang und Nicolas Simon (17) aus Bruck an der Mur ballguide/Richard Großschädl Teresa Prezelj und Alexander Gabriel sind beide 24 Jahre alt aus Graz ballguide/Richard Großschädl Franz Cichocki, 22 Jahre alt und aus Graz, mit Dorothea Thumfahrt ballguide/Richard Großschädl Katharina Weswaldi aus Graz und Marcel Knöller (beide 22) aus Deutschlandsberg ballguide/Richard Großschädl Stefanie und Christoph Herfert sind beide aus Graz, sie ist 23, er 30 Jahre alt ballguide/Richard Großschädl Die 19-jährige Lara Thonhofer tanzt mit dem 21-jährigen Matthias Merdonig, beide aus Graz ballguide/Richard Großschädl Elisa Planitzer (19 Jahre alt) und Daniel Neuner (23 Jahre alt) sind beide aus Graz ballguide/Richard Großschädl Aus Graz kommen die 24-jährige Claudia Waidacher und der 23-jährige Arthur Tropper ballguide/Richard Großschädl Noch ein Tanzpaar aus Graz: Carola Tamm (19 Jahre alt) und Lukas Fink (24 Jahre alt) ballguide/Richard Großschädl Hannah Rainer (21) und Pascal Knöller (19) kommen beide aus Deutschlandsberg ballguide/Richard Großschädl Marisa Missethon aus Premstätten und Manuel Prieschl aus Graz, beide 19 Jahre alt ballguide/Richard Großschädl Alexandra Forster (23) aus Graz und Lukas Lederhilger (26) aus Kumberg ballguide/Richard Großschädl Gregor Höller (28) und Kristina Beck (27) wohnen beide in der Landeshauptstadt ballguide/Richard Großschädl Die 20-jährige Grazerin Barbara Forster tanzt mit Max Cichocki (23), ebenfalls aus Graz ballguide/Richard Großschädl Noch ein Grazer Tanzpaar: Naomi Krobatschek (17) tanzt mit Stephan Offenbacher (27) ballguide/Richard Großschädl Manuela Wadsack (25) und Alois Resch (26) kommen beide aus Judenburg privat Eine Bayerin tanzt ebenfalls auf der Opernredoute: Clara Heupgen (22, München) mit ihrem Partner David Jauk (25, Wien) privat Walter und Lisa Hochfellner sind beide 25 Jahre alt und kommen aus Graz privat Markus Setscheny und Ergün Burcu sind beide 32 Jahre alt und leben in Graz privat Sabrina Zehrfuchs (22) aus Dechantskirchen und Philipp Hainzl (25) aus Graz privat Johanna Hainzl (26, Oberkurzheim) und der einzige Kärntner: Patrick Gregori (26, St. Veit) privat Gernot Kainz (29) aus Hart bei Graz tanzt mit der Grazerin Mia Alonzo-Bergmann (17) privat Maria Burger-Ringer (24 - nicht im Bild) und Thomas Leber (35) kommen beide aus Graz - gemeinsames Foto wird nachgeliefert ballguide 1/49

Mehr zum Thema Steirer des Tages Sie tanzen bei der Opernredoute als Votingsieger an