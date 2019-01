Facebook

Anime-Fans und Hobbytänzer: Dana Felderer und Moritz Becker sind heute Teil der Opernredoute-Eröffnung © ballguide/Richard Großschädl

Es ist der große Auftritt für die 48 jungen Tanzpaare, die schon seit Wochen an der Polonaise proben: Sie eröffnen heute – gemeinsam mit dem Orchester, Chor, Solisten, Ballett und Kinderballett der Oper Graz – den steirischen Ball der Bälle, die Grazer Opernredoute. Für ein Paar wird es besonders aufregend: Dana Felderer und Moritz Becker tanzen nämlich als Votingsieger der Kleinen Zeitung an, werden daher nicht nur an dieser Stelle in der Zeitung, sondern auch von Conférencier Christoph Wagner-Trenkwitz auf der Bühne vorgestellt und dürfen sich über einen tollen Preis freuen: Karten für den Grazer Schloßbergball zum Weitertanzen und einen Jaguar E-Pace für ein Wochenende von GB Premiumcars.

