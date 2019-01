Getanzt wurde am Wochenende im ganzen Land. Hier finden Sie die schönsten Bilder der Maturabälle und weiterer Bälle in der Steiermark.

Wir rücken die schönsten Maturabälle ins Bild © Ballguide

Nicht nur in der Grazer Oper wurde an diesem Wochenende getanzt (alle Bilder und Videos zur 21. Grazer Opernredoute finden Sie hier).

Auch der Reigen der Maturabälle drehte sich weiter: Die angehenden Maturanten aus vier steirischen Schulen legten an diesem Samstag ihre Reifeprüfung am Tanzparkett ab (und das mit Bravour) - nämlich die Schüler des BG/BRG Judenburg, des Borg Bad Aussee, der HLW Schrödinger in Graz und des BG/BRG Köflach.

Und auch im Marienstüberl, beim Grazer Feuerwehrball, beim Trofaiacher Feuerwehrball, beim Ball der Technik, bei der Volkshausredoute sowie beim südoststeirischen Edelweißball wurde das Tanzbein geschwungen.

Die schönsten Bilder von diesem Ballwochenende finden Sie hier:

Der Maturaball des BG/BRG Judenburg

In geheimer Mission waren die Schülerinnen und Schüler des Judenburger Gymnasiums unterwegs: Unter dem Motto "007- Lizenz zur Intelligenz" tanzten sie im Veranstaltungszentrum Judenburg aus - unter begeistertem Applaus der Ballgäste.

Maturaball BG/BRG Judenburg: 007- Lizenz zur Intelligenz

Der Maturaball der HLW Schrödinger

Unter dem Motto "The Millennials - die Jahrtausendwende kann uns nicht trennen" luden die Maturantinnen und Maturanten der HLW Schrödinger Samstagabend in die Grazer Stadthalle, wo bis in die Morgenstunden getanzt und gefeiert wurde.

Schöner geht’s nicht: Der Maturaball der HLW Schrödinger

Der Maturaball des Borg Bad Aussee

Nicht von den tiefwinterlichen Temperaturen abschrecken ließen sich die Gäste des Maturaballs der Bad Ausseer Maturantinnen und Maturanten. Sie hatten unter dem Motto "Schachmatt - Bald haben wir's Schwarz auf Weiß" ins Kur- und Kongresshaus Bad Aussee geladen.

Ball-Fotos: Die Maturanten der BORG Bad Aussee luden zum Ball

Der Maturaball des BG/BRG Köflach

Die 86 Maturanten des BG/BRG/Borg Köflach sorgten unter dem Motto "Eine japanische Nacht – wir tanzen, bis die Sonne aufgeht" Samstagabend für fernöstliches Flair im Volksheim Köflach. Einige Schüler schwangen bei ihrem Maturaball sogar in Sumo-Ringer-Kostümen das Tanzbein.

Maturaball AHS Köflach: Eine japanische Ballnacht in der Weststeiermark

Der Marienstüberlball der Caritas

In Graz fand zum bereits 20. Mal der Marienstüberlball der Caritas statt. Zum Jubiläum gab es Rosen und Dankesworte an die vielen Ehrenamtlichen, die im Marienstüberl die Essensausgabe, aber auch Beratung und Betreuung der Gäste übernehmen.

Marienstüberl-Ball der Caritas: Die Ballnacht im Marienstüberl

Der Ball der Berufsfeuerwehr Graz

Feurig ging es Samstagabend in der Grazer Seifenfabrik her: Die Berufsfeuerwehr Graz hatte zum Ball geladen - und mehr als tausend Gäste kamen. Höhepunkt war der Auftritt des deutschen Schlager-Barden Matthias Reim, der auch seinen Hit "Verdammt, ich lieb dich..." intonierte.

Feiern mit Matthias Reim: Das war der Grazer Feuerwehrball

Der Ball der Technik

Der Ball der Technik fand am Freitag im Congress Graz statt. Über 2.000 Ballgäste erlebten eine besondere Ballnacht unter dem Motto „ingenieurinnen gestalten“. Eine Hommage an die Ingenieurskunst gleichermaßen wie Erinnerung an die erstmalige Zulassung von Frauen zum Studium an technischen Universitäten vor genau 100 Jahren.

.): Josef Pein (PORR), Gerald Zenz (TU Graz), Alexander Pongratz (Pongratz Bau), TU Graz-Rektor Harald Kainz, Michaela Kofler (FH Joanneum) und Martin Payer (FH Joanneum). Foto © TU Graz/Jimmy Lunghammer

Der Trofaiacher Feuerwehrball

Mit viel Schwung und guter Laune ging am Samstag der Ball der Feuerwehr in der Stadthalle über die Bühne.

Feurige Ballnacht: in Trofaiach

Der traditionsreiche Edelweißball

Mit dem gemeinsamen Singen des Edelweißliedes wurde der Edelweißball im Gasthaus Kleinmeier in Unterweißenbach bei Feldbach eröffnet - wobei alle Gäste in Uniform oder Tracht kamen.

Feldbach: Traditionsverbundener Edelweißball

Die Volkshausredoute

Mit der 13. Volkshausredoute bot die Grazer KPÖ wieder bewusst ein Alternativprogramm zur Opernredoute.

Volkshausredoute: Der "Ball für alle" im Volkshaus