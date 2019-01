Facebook

© Opernredoute/philographics/Marija Kanizaj

Ihr Smoking hängt noch in der Reinigung? Der Rummel am Parkett ist Ihnen heuer nicht geheuer? Dann verfolgen Sie doch die 21. Grazer Opernredoute mit der Kleinen Zeitung ganz bequem vom Sofa aus – oder von unterwegs per Smartphone und Tablet. Um 19.30 Uhr steigt das eingespielte Moderatorenduo Alice Samec und Ernst Sittinger direkt im Opernhaus ein und holt interessante Ballgäste für Interviews vor die Kamera. Außerdem werden die schönsten und spektakulärsten Roben gezeigt und besprochen. Ab 21 Uhr schaltet die Regie (Markus Leodolter) direkt in den Saal der Grazer Oper und serviert Livebilder von der Eröffnungspolonaise. Als Zugabe sind noch Livebilder von der Mitternachtsshow geplant.

