Getanzt wurde am Wochenende im ganzen Land. Hier finden Sie die schönsten Bilder der Maturabälle und weiterer Bälle in der Steiermark.

Maturaball der BHAK Hartberg © Lena Notter

Mitte Jänner nähert sich die Ballsaison 2018/19 ihrem Höhepunkt - getanzt wurde unter anderem bei den Maturabällen der HAKs Hartberg und Mürzzuschlag (am Samstag) und der Modeschule Graz (am Freitag), dazu feierten die steirischen Burschenschaften - unter Protesten - den Akademikerball in Graz. In Weiz fand der Stadt-Land-Ball statt, in Bruck drehte sich alles am Stadtball, in Voitsberg wurde am Bezirksbauernball gefeiert, in Gleisdorf lud die Feuerwehr zur Ballnacht ...

Hier finden Sie Fotos vom Ballwochenende in der ganzen Steiermark.

Am Freitag feierten die Maturantinnen der Modeschule Graz im Congress unter dem Motto "Queens of Fashion - Don't stop us now". Prächtig präsentierten sie ihre selbst geschneiderten Kleider und verzauberten damit die Ballgäste.

Maturaball Modeschule: Die Maturantinnen präsentierten ihre wundervollen Ballkleider

Samstagabend wurde im VAZ Krieglach aufgetanzt. Die HAK Mürzzuschlag lud zu ihrem Maturaball, der unter dem Motto "One way ticket - in einer Nacht um die Welt" stand.

In einer Nacht um die Welt: Maturaball der HAK Mürzzuschlag

Unter dem Motto „HAKwaii – wir surfen zur Matura“ holten die Maturanten der BHAK Hartberg den Sommer zurück in die Stadtwerke-Hartberghalle. Gemeinsam mit Familie und Freunden feierten sie eine bunte und sommerliche Ballnacht. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Band „Just 4 Music“.

Mit dem Surfbrett zur Matura: Das war der Maturaball der BHAK Hartberg

Unter dem Titel "Im Zauber der Begegnungen" wurde am Samstag bis in die frühen Morgenstunden getanzt, genetzwerkt und gefeiert: Am Brucker Stadtball, einem der schönsten Bälle der Obersteiermark.

Fotoserie: Ganz Bruck tanzte am Stadtball

Am Samstag fand im Kunsthaus Weiz der Stadt-Land-Ball statt. Der Erlös des Balls kommt der Jugendkulturförderung im Bereich der Musikerziehung zugute.

Stadt-Land-Ball: In Weiz bat man zum Tanz

Das war aber nicht der einzige Ball in der Region: Mehr als 1500 Besucher ließen sich den Feuerwehrball in Gleisdorf nicht entgehen. In zahlreichen Bars wurde bis in die Morgenstunden gefeiert.

Feuerwehrball Gleisdorf: Florianis luden zum Ball

Unter dem Motto "urig, gmiatlich, steirisch" stand der von der Katastralgemeinde Dörfl organisierte 14. Gemeindeball in Mitterdorf an der Raab. "Die Aufzeiger" und "DJ Heli" in der Disco sorgten für Stimmung.

14. Mitterdorfer Gemeindeball: Urig, gmiatlich und steirisch wurde gefeiert und aufgetanzt

Im ausverkauften Volksheim Köflach wurde am Samstag zünftig gefeiert und getanzt. Landjugend, Bauernbund und Bäuerinnenorganisation luden zum diesjährigen Voitsberger Bezirksbauernball - ein Höhepunkt der weststeirischen Ballsaison.

Bezirksbauernball: Diese weststeirischen Landwirte feierten eine rauschende Ballnacht