Conchita am Grazer Tuntenball: 2014 als Stargast, 2015 inkognito - und 2007 als Tom Neuwirth © Tuntenball/Fotoma (2), Tuntenball/Oswald

Im Jahr ihres Songcontest-Triumphs mischte sich Conchita Wurst als Stargast unters bunte Tunten-Volk, ein Jahr später feierte sie am Tuntenball in Graz inkognito in Verkleidung mit. Schon 2007 war Tom Neuwirth als Showact auf der Bühne im Grazer Congress mit dabei - in weißen Tüllrock und mit roter Corsage.

