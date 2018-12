Das Programm für den Steirerball in Wien am 11. Jänner 2019 steht fest: Im Zentrum steht ein kultiger S.T.S.-Hit, der eigentlich gar nicht zum Ball passt - und dann wieder doch. Wir verlosen VIP-Packages für den Ball!

Steirerball am 11. Jänner

© Jürgen Fuchs

Auch wenn sich bestimmt wieder der Großteil der Balltiger bis in die frühen Morgenstunden amüsieren wird: „I wüll wieda ham ...“ steht schon jetzt als Steirerball-Hit 2019 fest – ist doch diesmal Fürstenfeld als Gastregion mit dabei. Da die echten S.T.S. nicht mehr gemeinsam spielen, wurde mit Rob Hirschs Coverband Grenzenlos ein würdiger „Ersatz“ für die Mitternachtseinlage am 11. Jänner in der Wiener Hofburg gefunden. Der Kulthit „Fürstenfeld“ wird auch die Eröffnungspolonaise (Leitung: Claudia Eichler) begleiten – neu arrangiert und selbst gesungen von Fürstenfelds Tourismusobmann Josi Thaller.

