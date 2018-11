Die Maturantinnen der HLW Köflach luden zu ihrem Ball „Angels on fire“ in den Himmel – inklusive Bar in der Hölle.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der Mitternachtseinlage sorgten die Maturantinnen der HLW Köflach für Staunen © Ballguide/Pressberger

Eine unvergessliche Ballnacht zwischen Himmel und Hölle veranstalteten die 20 Maturantinnen der HLW Köflach unter dem Motto "Angels on Fire - Wir heizen der Matura ein" am Samstag im Volksheim und in der Sporthalle in Köflach. Die Weststeirerinnen tanzten in weißen Kleidern zu den Liedern „Ashes“ von Céline Dion, „Engel“ von Rammstein, sowie „Crazy in Love“ von Beyoncé. „Es war ein sehr besonderer Moment, der viel zu schnell vorüber war“, erzählt Franca Wechselberger vom Maturaballkommitee.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.