Mitreißende Polonaise beim Ball des BG GIBS Samstagnacht © (c) ballguide/Christof Hütter

Es ist DAS Maturaball-Wochende des Jahres - von einer „First Class“-Nacht in Bad Gleichenberg bis zu den „Glorreichen 12“ in Bad Aussee: Ganze 18 Mal sind die steirischen Maturantinnen und Maturanten allein an diesem Wochenende ins Leben getanzt und haben dabei eine Großveranstaltung mit mehreren Hundert oder gar Tausenden Besuchern auf die Beine gestellt, deren Organisation schon eine erste große Reifeprüfung ist. In diesem Fach haben alle bestanden!

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen die besten Fotos des Ball- und Festwochenendes in der Steiermark.

Ein Fest fürs Auge beim Sacre-Coeur-Maturaball

Die Maturanten des Sacre Coeur luden am 10.November zu einem Ball, der seinesgleichen sucht. Unter dem Motto: All eyes on us, wurde nicht nur ausgelassen gefeiert sondern auch für den guten Zweck gesammelt. Hier gibt's die schönsten Bilder.

Maturaball Sacre Coeur: Stilvolle Ballnacht und ein Fest fürs Auge

Sternstunden beim "Spaceball" des BG GIBS

Nein, es wurde keine Odyssee im Weltraum! Vielmehr schickten sich die Schülerinnen und Schüler des BG GIBS Samstagnacht bei ihrem Maturaball in der Helmut-Liste-Halle an, gleich selbst nach den Sternen zu greifen. Ihr „Spaceball“ wurde auch wegen der glamourösen Polonaise, einstudiert von Conny & Dado, zu einer Sternstunde der Ballsaison. Prädikat: Dancing Stars!

Maturaball des BG GIBS: Sternstunden am Tanzparkett beim "Spaceball"

BG/BRG Leibnitz: Wenn die Baustelle plötzlich zum Ballsaal wird

Die Maturantinnen und Maturanten des BG Leibnitz führten ihre Gäste im Hugo Wolf Saal durch eine rauschende Ballnacht. Gefeiert wurde unter dem Motto: "8 Jahre Baustelle - Das Fundament ist gelegt". Klicken Sie sich durch!

Maturaball BG Leibnitz: Wenn die Baustelle plötzlich zum Ballsaal wird

Ein Hauch von Hollywood wehte durch Murau

Für den Maturaball der HLW Murau am Samstag in der WM Halle war „Hollywood – Klappe auf zur letzten Seite“ das Motto und dies zog sich von der Polonaise hin bis zur Mitternachtseinlage. Für die Tanzlustigen spielten die „Steirasein“ auf, die Disco war Treffplatz für die Jugend. Dir. Hannes Grogger wünschte sich von den 22 Maturantinnen, dass sie im Frühjahr bei der anstehenden Reifeprüfung das Motto sich schließen wird und die Prüfungen erfolgreich bestehen werden.

Maturaball HLW Murau: Ein Hauch von Hollywood wehte durch Murau

Matura a la Carte in der HLW Mureck

"Matura à la carte - der krönende Abschluss eines 5-Gänge-Menüs" servierten 21 Maturantinnen und ein Maturant der HLW Mureck in der Ottersbachhalle. Die Polonaise studierte Tina Sunko ein und als Mitternachtseinlage überreichte Maturant Johannes Schelch den goldenen Kochlöffel an die beste Köchin.

HLW Mureck: Das war ein Maturaball à la carte

Maturaball der HTL Bulme

"Vom Amateur zum Ingenieur" hieß das Motto in der Grazer Helmut-List-Halle. Hier feierten die künftigen Ingenieure der HTL Bulme Graz-Gösting ihren Maturaball.

Maturaball HTL Bulme: Die künftigen Ingenieure luden zum Tanz

Maturaball der Ursulinen in Graz

Richtig hippie-mäßig ging es beim Ball der Ursulinen im Grazer Congress zu. "Flowerpower hinter der Klostermauer" hieß das Motto des Maturaballs.

Maturaball Ursulinen: Die Ursulinen feierte eine rauschende Ballnacht

Auch die Tourismusschulen Bad Gleichenberg luden zum Ball

Unter dem Motto "First Class - Ready for Takeoff" lud der Jahrgang 2018/2019 zum Abschlussball der Tourismusschulen Bad Gleichenberg. Zahlreiche Besucher starteten mit den Absolventen durch.

Beim Ball des BRG Korösi ging es ab ins "Kösino"

Am Freitag feierten auch die Maturanten des BRG Körösi im Orpheum unter dem Motto "Kösino - Alles auf Matura!" einen wunderbaren Maturaball. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie!

Maturaball BRG Körösi: Stilvolle Ballnacht im ''Kösino''