Drei Wochen vor der Sommerball-Premiere gaben die Organisatoren einen ersten Einblick ins "Look and Feel" des Balls. Die Botschaft: Der erste Grazer Schloßbergball wird akrobatisch.

Nur vier von vielen Artisten am Ball: Yasmine Heyer thront über Albert Tröbinger, „Freak“ Max Maringer und Philipp Tawfik © ballguide/Stefan Pajman

Am 30. Juni steigt die von Sommerballtigern sehnsüchtig erwartete Premiere des Grazer Schloßbergballs. Hoch über Graz gab es deshalb eine kleine Vorschau in das Ballgeschehen – im Speziellen auf die Artisten, die den heißen Höhepunkt des steirischen Ballkalenders bereichern werden. Rund um Kontakt-Jongleur Albert Tröbinger sind zehn Artisten und Akrobatik-Teams im Dauereinsatz: Wie Magier Philipp Tawfik, Luftakrobatin Yasmine Heyer oder die Akrobatik-Showweltmeister The Freaks. Für Aaahs und Ooohs ist am Ball also gesorgt.

