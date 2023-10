Der Tuntenball 2024 bewegt sich zwischen Himmel und Hölle

"Halos & Horns" also "Heiligenscheine und Hörner" wird es am Tuntenball 2024 wohl viele zu sehen geben. Die RosaLila PantherInnen präsentierten das teuflisch himmlische Motto am Montag in ihrem Jugendzentrum.