Von der Skisprungschanze in den Hörsaal - Thomas Morgenstern, das ehemalige Skisprung-Ass aus Kärnten, gehört seit Kurzem zu den Studierenden der FH Joanneum in Graz. In den kommenden vier Semestern wird Morgenstern in die Welt des Luftfahrtmanagements eintauchen. "Dass ich mit 37 nochmal studiere, hätte ich mir auch nicht vorgestellt", gibt er zu. Die Wahl des Studiums ist allerdings kein Zufall, bereits als Kind hat den Kärntner die Fliegerei gereizt. "2008 habe ich dann angefangen, mit dem Hubschrauber zu fliegen", erinnert er sich.