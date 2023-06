In die Toskana ist Hans Roth diese Woche aufgebrochen. Erfreulicher Anlass: Dem steirischen Gründer des Entsorgungs- und Recycling-Unternehmens Saubermacher wurde am Freitag in Castiglione della Pescaia ein "Special Award" für sein Lebenswerk verliehen. Und zwar von Guglielmo Imbimbo, Präsident des Club 55, der erlesenen europäischen Vereinigung von Experten für Marketing und Verkauf.