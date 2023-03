Die Trompete im Anschlag, die Weingläser sauber drapiert, den zweiten Grazer Uhrturm bestens vor dem Wiener Rathaus postiert - ist hier eines gewiss: Es ist wieder Steiermark-Frühling am Rathausplatz der Hauptstadt. Wobei es meteorologisch eher einem Vorfrühling gleicht. Und wenn es auch von oben heruntertröpfelt, gilt hier kulinarisch das Motto: Hauptsache nicht im Trockenen sitzen.

Schon eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung scharren die ersten Wiener Gäste in den Startlöchern. Es war stets das heimliche Lieblingsfest der Wienerinnen und Wiener. Hochamt zum Zwecke des kulinarisch-touristischen Anlockens von Hauptstadtgästen. Einst tägliche Anlaufstelle eines des Spritzweins nicht abgeneigten Ex-Bürgermeisters. Und immer Pflichttermin für die Zigtausenden Wiener mit steirischem Migrationshintergrund.

1200 Akteure, 100.000 Gäste

Nach drei Jahren Zwangspause werden von Donnerstag bis Palmsonntag wieder 1200 steirische Akteure auf 80 Stationen den Wiener Rathausplatz entern und in vier Tagen geschätzte 100.000 Gäste empfangen. Mit dem kurzfristigen Ziel der musikalisch-kulinarischen Verwöhnung und dem mittelfristigen Ziel, Gusto auf Urlaub in der Steiermark zu machen.

Hohe Vorfreude, Herausforderung Mitarbeitermangel

Und doch war es nicht ganz einfach, so eine Fest-Institution nach langer Pause wieder auf Betriebstemperatur zu bringen, räumt Michael Feiertag, Chef von Steiermark Tourismus ein. "Wobei wir auf beiden Seiten eine hohe Vorfreude merkten." Der Mitarbeitermangel in der Branche mache es vielen Betrieben aber nicht so leicht, genug Personal für den Auftritt in Wien zu finden und parallel den Heimbetrieb am Laufen zu halten.

So wie Wolfgang Retter-Kneissl am Donnerstag erzählt: "Bis Sonntag hatten wir unsere Buschenschank offen, bis Montagmittag haben wir alles zusammengeräumt, ab Montagnachmittag ging es mit den Aufbauarbeiten für Wien los."

Bedeutend ist die Gästeschicht aus Wien allemal, sie sind mit einem Anteil von 22,6 Prozent das zweitwichtigste Herkunftsbundesland bei Steiermark-Urlaubern (nur der Anteil der steirischen Urlauber im eigenen Land ist höher).