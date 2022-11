In die Aula der Alten Universität Graz führte am Montagnachmittag der Weg vieler namhafter Steirer. Darunter Michael März: Der war im Frühjahr in die eiskalte Mur gesprungen, um ein Mädchen (3) und dessen Mutter (32) vor dem Ertrinken zu retten. Von LH Christopher Drexler und Vize-LH Anton Lang gab es dafür die steirische Lebensrettungsmedaille am weiß-grünen Band.