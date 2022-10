Nein, das war keine Fata Morgana: Wer meint, gestern Vormittag in Stainz Heino begegnet zu sein, hat ziemlich sicher richtig gesehen. Der prominente deutsche Sänger lud im Stainzerhof zu einem Pressetermin, um persönlich die Werbetrommel für sein bevorstehendes Konzert in der nahen Schlosskirche zu rühren. Dort gastiert die 83-jährige Ikone des deutschen Volksliedes und Schlagers am Samstag, dem 12. November, mit seiner "Die Himmel rühmen"-Tour. Der Auftakt dazu erfolgt tags zuvor in der Pfarrkirche St. Veit am Vogau und führt den blonden Barden mit der dunklen Sonnenbrille in drei weitere berühmte steirische Gotteshäuser.