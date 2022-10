"Sie schepft auf unserem Betrieb wie eine Wilde, managt die Familie mit drei Kindern, Haus und Hof, bindet Nachbarn und Dorfbewohner ein und hilft eifrig mit, den Tourismus im Naturpark Almenland sowie in Passail weiterzuentwickeln", schwärmt ihr Mann Jakob, der seine Frau Elisabeth Wild ohne deren Wissen als Kandidatin für die Hofheldin 2022 ins Rennen geschickt hat. Die Wirtschaftskammer (WKO) kürte gestern drei steirische Landwirtinnen in zwei Kategorien zu den Hofheldinnen des Jahres. Eine davon ist die 40-jährige Elisabeth Wild, dreifache Mama und Betreiberin eines Urlaub-am-Bauernhof-Betriebs inklusive Miniponyhof: "Unsere Miniponys sind ein Hit. Ohne sie hätten wir nur halb so viele Gäste am Hof", sagt die Oststeirerin.