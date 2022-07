Pink und Weiß waren Donnerstagabend die dominierenden Farben am Gut Pössnitzberg in Leutschach an der Weinstraße. Rainer Ogrinigg und sein Team luden zur Nacht des Sekts unter dem Motto "PINK & WHITE" und rund 150 Gäste ließen sich die prickelnden Köstlichkeiten nicht entgehen. Darunter Unternehmer Alfred "Pinky" Wall mit seiner Sabine, Technopark Raaba Holding-Geschäftsführer Hannes Schreiner, Michaela Muster vom Ratscher Landhaus und Petra Zirngast (Villa zur Schmied'n).