Vatertag ist ihm schon wichtig: „Weil man sich beim Papa bedanken kann – für alles, was er immer macht.“ Das Problem: Berufsbedingt ist Christoph Eugen, seit zehn Jahren Cheftrainer der erfolgreichen österreichischen nordischen Kombinierer, oft unterwegs. Ist der Murauer aber daheim bei der Familie, dann steht der Zehnjährige im Mittelpunkt. „Er unternimmt so viel mit mir, vor allem sportlich“, erzählt er. Was ihn sonst auszeichnet? „Dass er nicht zu viel schimpft mit mir und immer lustig ist.“ Dafür gibt es heute auch ein selbst gebasteltes Geschenk – was, wird nicht verraten. Nur so viel: Für den „Super-Papa“ gibt es auch Dragee Keksi – die mag er.