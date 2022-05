Es ist eine der höchsten Auszeichnungen, die die Universität Graz verleihen kann: Am Freitag wurde Rudi Roth, internationaler Unternehmer und Honorarkonsul von Ungarn, zum Ehrensenator der Universität Graz ernannt. Freilich nicht etwa für den Aufbau des größten, privaten Ölhandelsunternehmen Österreichs, sondern für zahlreiche von ihm finanzierte Stipendien für Studierende. Die Stipendien richten sich an Studierende, die sich in ihren Arbeiten mit dem osteuropäischen Raum beschäftigen.