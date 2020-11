Als virtueller Ballabend geht der Steirerball in der Wiener Hofburg am 8. Jänner über das Tanzparkett. Gäste können sich schon vorab mit Kulinarik-Paketen eindecken.

Auch ein "Best-Of" der letzten Steirerbälle wird zu sehen sein © Juergen Fuchs

Ganz müssen die Balltiger in diesem Winter trotz Corona nicht auf das Tanzvergnügen verzichten. Der Steirerball findet auch dieses Mal statt, allerdings als Online-Event. Das gab der veranstaltende Verein "Steirer in Wien" heute bekannt. Am 8. Jänner 2021 kommt der Steirerball damit in die Wohnzimmer der Gäste.

Die Wiener Hofburg hätte wieder einen prächtigen Rahmen für den Fixpunkt im Ballkalender abgegeben, allerdings lässt die Corona-Situation eine Tanzveranstaltung im herkömmlichen Sinn nicht zu. Deshalb brüteten die Organisatoren wochenlang über ein Alternativkonzept. "Der Steirerball kann ja grundsätzlich überall sein, und da gerade in Zeiten der Pandemie fröhlich-elegante Unterhaltung wichtiger denn je ist, dachten wir uns: Wenn die Gäste nicht zum Steirerball kommen können, dann kommt der Steirerball eben zu den Gästen“, sagt Andreas Zakostelsky, Vereinsobmann der Steirer in Wien. Der Traditionsverein feiert nächstes Jahr übrigens sein 125-Jahr-Jubiliäum.

Die Gäste erwartet am 8. Jänner ein buntes virtuelles Ballprogramm auf der Webseite www.steirerball.com . Dort gibt live aus der Hofburg gestreamte Inhalte genauso wie ein "Best of" der letzten Jahre. Und auch auf die Kulinarik müssen die virtuellen Ballbesucher nicht verzichten. Auf der Webseite kann man vorab exklusive Pakete bestellen: Zur Wahl stehen ein Weinpaket mit zwei ausgewählten steirischen Weinen oder das Jausenpaket – gefüllt mit Köstlichkeiten und steirischem Wein.

Der Verein Steirer in Wien hat sich ein Corona-Konzept für den Steirerball ausgedacht Foto © Katharina Schiffl

Wer sich am Ballabend in die steirische Tracht wirft, den Steirerball daheim im Wohnzimmer feiert und Fotos oder Videos davon auf den sozialen Medien postet, kann Karten für den Steirerball 2022 gewinnen - dann wohl wieder im gewohnten Rahmen.