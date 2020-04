Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Universal Music

Mit einer inbrünstigen Version von Johnny Cashs "I got stripes" hat er es in einem Facebook-Video angekündigt: "Ladies and gentlemen, the Volks-Rock'n'Roll-One Man Show coming soon", lädt er zu seiner Solo-Heimpremiere.