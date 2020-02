Facebook

Die Steiermark ist im Faschingsfieber! Ganz eindeutig. Denn in den kommenden Tagen finden bis zum Höhepunkt am 25. Februar landein, landaus Dutzende Feierlichkeiten statt. Vom großen Umzug der Kleinen Zeitung in der Landeshauptstadt mit anschließender Open-Air-Sause über die Faschingssitzungen in Bad Gleichenberg und dem Noarrnkastl in Vorau bis zum Bärenjagen in Pöllau.