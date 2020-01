Facebook

Die steirische Band Opus © Jürgen Fuchs/Kleine Zeitung

Es ist ein anhaltendes Übel, das viele Musiker kennen: Immer wieder müssen sich Bands gegen die Verwendung ihrer Musik durch Politiker und politische Parteien wehren. Gestern hat es die steirische Band Opus erwischt: Ihr Lied "Live is Life" wurde bei der Pressekonferenz des ehemaligen FPÖ-Politikers H.C. Strache gespielt. Noch am Abend hat die Band auf Facebook ihrem Ärger Luft gemacht: "Opus distanziert sich auf das Entschiedenste vom Einsatz des Songs "Live Is Life" bei der soeben abgehaltenen Pressekonferenz von H.C. Strache", so die Band. Überdies prüfe man rechtliche Schritte.

Opus war übrigens nicht die einzige Band: Zu den Klängen des Queen-Klassikers „Don’t Stop Me Now“ ist Strache durch den Saal geschritten.