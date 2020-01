Facebook

Erfolgskoch Alexander Posch (rechts) verstärkt ab sofort Bernhard Langer in der Stainzerhof-Geschäftsführung © Heldentheater

Das 4-Sterne-Superior Hotel Stainzerhof präsentiert ab sofort ein neues Gesicht in seiner Führungsebene: Der mit drei Gault&Millau-Hauben (16,5 Punkte) ausgezeichnete Grazer Alexander Posch wird von Stainzerhof-Chef Bernhard Langer in die Geschäftsführung des renommierten weststeirischen Hotels berufen. „Als Küchenchef für unser Gourmetrestaurant ESSENZZ sowie für das Wirtshaus und den Hotelbereich war Posch in den vergangenen Jahren federführend für den Erfolg des Hauses mitverantwortlich. Wir wollen uns konsequent weiterentwickeln und Posch erfüllt mit seinem Verständnis für Qualität und Mitarbeiterführung alle Erwartungen, auf die wir hinsichtlich unserer neuen Projekte und Ziele setzen“, so Langer.