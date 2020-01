Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Glücksbringer: Hermann Schützenhöfer, Christine Aschbacher, Anton Lang © Land Stmk./Robert Frankl

So ein Irrtum. Vor einem Jahr ist noch auf einen Landtagswahltermin am 19. Jänner oder 24. Mai 2020 getippt worden. Aber am traditionellen Empfang der Landesspitze für die Kommunikations- und Medienbranche heuer begrüßten Hermann Schützenhöfer als neuer/alter Landeshauptmann und Anton Lang als sein neuer Vize in der Grazer Burg.