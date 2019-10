Facebook

Feiern ihr Comeback und promoten ihren Film auf die süße Art: Linda Hamilton und Arnold Schwarzenegger © APA/AFP/TOLGA AKMEN

"Zu Sachertorte gehört immer Schlag", sagt Arnold Schwarzenegger, während er sich durch ein Stück der österreichischen Nationaltorte kostet. Mit seiner "Terminator"-Partnerin Linda Hamilton kämpft er sich durch Süßigkeiten aus Österreich und den USA. Am 24. Oktober läuft der neue "Terminator: Dark Fate" in Österreich in den Kinos an.

In einem witzigen Video argumentieren die beiden für Küfferle-Schirmchen oder Reeves-Riegel oder Linzeraugen oder Pez-Zuckerl. Und Hamilton versucht Sachertorte oder Schirmchen auszusprichen.

Wie es ausgeht? Unentschieden. Oder: Hauptsache süß.