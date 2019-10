Kleine Zeitung +

Familiengeschichte Thomas Stipsits: "Ich wäre ein guter SPÖ-Vorsitzender geworden"

Kabarettist Thomas Stipsits war schon immer ein Showman und vor allem in Gedanken stark. Warum das Herz des Leobeners an Stinatz hängt und was man am besten dem „Bankerl“ erzählt.