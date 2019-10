St. Anna am Aigen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Strahlende Gesichter in St. Anna/Aigen © schmidbauer

An der Spitze des Winzerzuges in St. Anna am Aigen winkten die Weinhoheiten Katrin Dokter und Beatrix Luttenberger aus einem Cabrio, Bacchus Erwin Hammer thronte auf einem Fass.