Acht treue Begleiter der Kleine-Zeitung-Hilfsaktion „Steirer helfen Steirern“ wurden zu Botschaftern für Steirer in Not ernannt. Die Botschaftergala fand zum zweiten Mal im Skyroom des Styria Media Centers statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die neuen Botschafterinnen und Botschafter mit Präsident Bernd Olbrich © Jürgen Fuchs

Was 2005 mit einem Spendenaufruf unter dem Motto „Steirer helfen Steirern“ in der Kleinen Zeitung begonnen hat, ist längst ein großer gemeinnütziger Verein mit ganzjähriger Hilfsaktion geworden. „Die Not ist seither nicht geringer geworden, die Spendenbereitschaft glücklicherweise auch nicht“, sagte Vereinspräsident Bernd Olbrich bei der zweiten Ausgabe der Botschaftergala: „12.000 Spender haben im letzten Jahr wieder mehr als eine Million Euro gespendet.“